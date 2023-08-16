В Приморье задержали обвиняемого в хранении 1 кг метамфетамина

Злоумышленник был объявлен в международный розыск

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Приморья задержала гражданина Азербайджана, обвиняемого в хранении 1 кг метамфетамина, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю. Мужчина был объявлен в международный розыск.

"Сотрудники приморской полиции задержали гражданина Азербайджанской Республики, находящегося в розыске по каналам Интерпола. Инициатором розыска выступили правоохранительные органы Азербайджана. По имеющейся информации, фигурант обвиняется в незаконном хранении более 1 кг метамфетамина, выявленного сотрудниками полиции Баку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту было возбуждено уголовное дело, но обвиняемому удалось скрыться от правоохранителей и покинуть свою страну, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

"Местонахождение разыскиваемого 32-летнего гражданина Азербайджана было установлено во Владивостоке. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска и отделения Национального центрального бюро Интерпола УМВД Приморья его задержали. Решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан", - сообщает полиция.