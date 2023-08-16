В Хабаровском крае завели дело из-за попытки контрабанды бивней мамонта

Мужчина хотел отправить артефакты стоимостью свыше 50 млн рублей на продажу в Китай

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае из-за приготовления к контрабанде крупной партии бивней мамонта. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура Хабаровского края признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде культурных ценностей)", - говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что 36-летний житель города Бикина приобрел и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 кг и 219 бивней моржа массой 532,49 кг, которые относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны и представляют культурную ценность. Для перемещения через границу он сделал тайник в устье реки Бира в селе Лончаково Бикинского района. Оттуда предполагалось отправить первую партию бивней мамонта весом 100 кг по воде в Китай, их хотели продать. В качестве предварительной оплаты мужчина получил 500 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае бивни мамонта стоимостью более 50 млн рублей.