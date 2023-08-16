В Якутии за сутки потушили 56 лесных пожаров на площади около 145 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали свыше 1,3 тыс. человек и более 50 единиц спецтехники

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Почти 70 лесных пожаров фиксируются в Якутии на площади свыше 203 205 га, за сутки потушено 56 возгораний на около 145 тыс. га. Площадь, пройденная огнем, - свыше 173 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии.

"За прошедшие сутки на территории республики ликвидированы 56 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 173 688 га. Обнаружены 3 новых лесных пожара на площади 819 га. Всего на начало суток действуют 68 лесных пожаров с общей площадью 243 205 га. По количеству это почти в два раза меньше, чем днем ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в борьбе с огнем участвуют 1 360 человек, используется более 50 единиц техники и авиация. Днем ранее в регионе действовал 121 лесной пожар на общей площади 388 320 га.

По данным Минэкологии Якутии, на данный момент ведется работа по тушению 37 лесных пожаров с общей площадью 203 212 га на территориях Абыйского, Верхнеколымского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Чурапчинского районов. Также ведется тушение лесного пожара на территории Олекминского заповедника на площади 2,2 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В Якутии действует режим ЧС регионального уровня, также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.