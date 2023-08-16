В Приморье число подтопленных домов снизилось до 700

От дорожного сообщения остаются отрезанными 23 населенных пункта

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Количество частных и многоквартирных домов, подтопленных в Приморском крае в результате наводнения, сократилось до 706, из которых 48 - многоквартирные дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства ГО и ЧС региона.

"Количество подтопленных многоквартирных домов на утро среды составляет 48, частных - 658. Также подтоплено 947 придомовых территорий в 10 муниципальных округах. Больше всего подтопленных жилых домов - в Уссурийском городском округе и Спасском муниципальном районе. При этом 40 многоквартирных домов пострадало в Октябрьском районе края", - сообщили в министерстве.

Максимальное количество подтопленных домов в Приморье наблюдалось в минувшие выходные и понедельник. Общее их число превышало 4,6 тыс.

Все еще отрезаны от дорожного сообщения 23 населенных пункта. В общей сложности на дорогах Приморского края остается 42 перелива в 13 муниципальных округах. При этом паводковая ситуация на реках края стабилизируется, на большинстве рек Приморья наблюдается спад уровня воды. Подъем дождевого паводка сохраняется в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Большая Уссурка и Малиновка. На реке Раздольной уровни ушли с опасных отметок. Сохраняется подтопление пойм большинства рек края.

"Уровни категории опасного явления отмечаются на реке Илистой в нижнем течении, реках Уссури, Большая Уссурка и Малиновка в среднем течении. Водность большинства рек края выше нормы в 2,1-4 раза, реки Раздольной - выше до 7 раз. И только водность рек восточного побережья близка к норме", - сообщили в ведомстве.

Между тем седьмой в этом году тайфун "Лан" уже вечером в среду начнет оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае, в регионе уже снова начались сильные дожди. В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан" интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки пройдут на востоке Приморья, их общее количество здесь может составить 80-150 мм (60-120% нормы за месяц).