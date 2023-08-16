16 августа, 01:30

Жителя Приангарья подозревают в работе на разведку Украины

Как сообщили в региональном ФСБ, в отношении мужчины возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в сборе информации для разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины. <…> В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении.

Подозреваемым является 23-летний житель Ангарска. Также установлено, что по заданию спецслужбы он распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. 

Теги:
РоссияИркутская область
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