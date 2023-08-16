В Японии около 1,8 тыс. человек оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна

Почти 400 тыс. получили рекомендацию к эвакуации из-за угрозы оползней

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек в префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за последствий тайфуна "Лан", который обрушился минувшей ночью на побережье Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK.

Также почти 400 тыс. человек в префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации на фоне угрозы оползней из-за ливневых дождей, вызванных тайфуном "Лан". Об этом свидетельствуют данные экстренных оповещений от префектуральных властей.

По последним данным, рекомендацию об эвакуации из-за угрозы оползней получили более 382 тыс. человек в префектуре Сидзуока, где был объявлен четвертый по пятибальной шкале уровень угрозы из-за стихийного бедствия. В этом же регионе Японии была приостановлена работа скоростных железнодорожных поездов "синкансэн".

По последним данным, в результате удара стихии пострадали по меньшей мере 49 человек в восьми префектурах Японии. По крайней мере один человек находится в критическом состоянии.

Непогода и проливные дожди, интенсивность которых за сутки в некоторых районах стала сравнима с месячной нормой осадков, привели к разрушению инфраструктурных объектов в западной части Японии. Так, в районе Киото разрушен мост, в Тоттори размыты и ушли под воду автомобильные дороги. За последние дни в стране отменено свыше 800 авиарейсов, однако в настоящее время внутреннее авиасообщение в Японии практически полностью восстановилось - в среду из-за последствий тайфуна было отменено всего порядка 15 рейсов.

Минувшей ночью 650 человек застряли в международном аэропорту Кансай, расположенном на искусственном острове вблизи Осаки: из-за тайфуна были перекрыты железнодорожные пути и автомобильные дороги.

Сейчас тайфун ушел в северо-восточном направлении в сторону Японского моря. В ближайшие дни он может задеть самый северный японский остров Хоккайдо, а потом и Сахалин.