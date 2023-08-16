16 августа, 03:07,
обновлено 16 августа, 03:19
Военная операция на Украине

Над Калужской областью средства ПВО уничтожили три беспилотника

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО беспилотника над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений не было. 

Теги:
РоссияКалужская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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