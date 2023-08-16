Пилот самолета авиакомпании Latam умер из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем

Рейс 505 выполнял маршрут Майами - Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Latam, летевший из США в Чили, был вынужден совершить экстренную посадку в Панаме из-за плохого самочувствия одного из пилотов, который, несмотря на оказанную помощь, умер. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"Рейс 505, выполнявший маршрут Майами - Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава. Авиакомпания подчеркивает, что были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота, однако после приземления и оказания помощи на месте, к сожалению, пилот умер", - говорится в заявлении.

Авиакомпания не сообщила, что стало причиной ухудшения самочувствия пилота, проработавшего в Latam 25 лет. По данным радиостанции Bío-Bío, он был командиром судна.