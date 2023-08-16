16 августа, 03:46
Лесные пожары в России

В Магаданской области рядом с поселком Старая Веселая третий день пытаются потушить пожар

На месте ЧП работает оперативный штаб

ТАСС, 16 августа. Спасатели третий день пытаются потушить лесной пожар на сопке в районе поселка Старая Веселая, расположенного в бухте Веселой Магаданской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

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"По Старой Веселой: видимость не позволяет пока оценить ситуацию в динамике. Принято решение при наступлении благоприятных условий для полетов возобновить тушение с воздуха", - написал он.

В понедельник вечером в районе Старой Веселой местные жители заметили мощные столбы дыма. Гришан лично выезжал к поселку. Утром 15 августа огонь распространился на 5 км по обе стороны сопки.

На очаг возгорания сбрасывали воду с вертолета, также к месту происшествия были отправлены наземные пожарные. По информации мэра, ведется круглосуточный мониторинг, на месте работает оперативный штаб.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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