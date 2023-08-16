16 августа, 04:01

На Гавайях число погибших в результате пожаров выросло до 101

На сегодняшний день опознали лишь четыре жертвы стихийного бедствия

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101. Об этом сообщил во вторник губернатор штата Джош Грин, передает телекомпания CNN.

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Как подчеркнул Грин, ожидается, что в ближайшие дни количество погибших будет расти. По его словам, спасатели продолжают поиски, к настоящему моменту опознаны лишь четыре жертвы. В понедельник губернатор сообщал о 99 погибших.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Грин ранее сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.   

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