На Гавайях число погибших в результате пожаров выросло до 101

На сегодняшний день опознали лишь четыре жертвы стихийного бедствия

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101. Об этом сообщил во вторник губернатор штата Джош Грин, передает телекомпания CNN.

Как подчеркнул Грин, ожидается, что в ближайшие дни количество погибших будет расти. По его словам, спасатели продолжают поиски, к настоящему моменту опознаны лишь четыре жертвы. В понедельник губернатор сообщал о 99 погибших.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Грин ранее сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.