В Олекминском заповеднике в Якутии локализовали лесной пожар на площади 25 га

Возгорание произошло 10 августа из-за грозы

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Олекминском государственном природном заповеднике локализован на площади 25 га, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства (Минэкологии) Якутии.

"Пожар локализован на площади 25 га, на нем работают 16 бойцов ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы) ФБУ "Авиалесоохрана", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, пожар был зарегистрирован 10 августа, причиной возникновения стали грозовые разряды. Как добавили в Минэкологии, в среду запланирована ликвидация возгорания.

Олекминский государственный природный заповедник создан в 1984 году. Более 80% территории заповедника покрыты лесом, в заповеднике обитают около 40 видов млекопитающих, около 180 видов птиц и 18 видов рыб. Общая площадь превышает 800 тыс. га, в заповеднике обнаружена наскальная живопись.

В Якутии за прошедшие сутки потушено 56 лесных пожаров. Ведется работа по тушению 37 возгораний с общей площадью 203 212 га на территориях Абыйского, Верхнеколымского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского и Чурапчинского районов. В борьбе с пожарами задействованы 1 360 сотрудников лесопожарных формирований и 52 единицы техники. Кроме того, шесть самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, семь вертолетов Ми-8 - на тушении.