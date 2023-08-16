16 августа, 05:00

На побережье Сахалина зафиксировали массовую гибель морских млекопитающих и птиц

Сообщили в туристско-экологическом клубе "Бумеранг", причина неизвестна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Массовая гибель морских животных отмечена на побережье Сахалина, сообщили ТАСС в туристско-экологическом клубе "Бумеранг".

"На побережье вынесло уже большое количество мертвых животных. Пока точная причина остается неизвестной", - рассказал собеседник агентства.

По информации клуба, произошедшим занимаются специалисты дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области. Взяты пробы на исследование.

Сахалинский фотограф Сергей Любаченко создал сервис для отслеживания количества мертвых животных и мест, где были найдены их тела. Судя по карте, в основном их выбрасывало на юго-восточном побережье острова, но имеется также одна отметка на юго-западном берегу. Найдено уже около трех десятков тел мертвых морских котиков, ларг, тюленей, морских свиней и, предположительно, морского льва, а также более сотни туш кайры. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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