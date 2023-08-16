Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Оби в Новосибирске

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы повторно взяли анализ воды и приступили к поиску источника разлива

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Cпасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов, попавших в Обь, в Новосибирске. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Ранее изображение пятна на реке распространилось в соцсетях и СМИ. По их данным, загрязнение находится рядом с лодочной станцией вблизи одного из жилых комплексов. Прокуратура начала проверку.

"Выезжали на ликвидацию нефтепродуктов на реку Обь. Работы проводились в два этапа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сначала установили боновые ограждения для локализации и сдерживания распространения нефтяных разливов. Поверхность загрязнения была обработана сорбентом, используемым для ограничения разливов и сбора нефтепродуктов.

Вторым этапом провели сбор сорбента и нефтепродуктов для последующего уничтожения. После этого боновое ограждение демонтировали. "Повторно взят анализ воды. Источник разлива выясняется", - добавили в МАСС.