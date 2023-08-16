В Якутске не выявили предельно допустимую концентрацию химических веществ в воздухе

Специалисты провели 47 исследований

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха не выявил в среду превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в Якутске, где в начале недели фиксировалось задымление. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный мониторинг атмосферного воздуха. На 12:00 (06:00 мск) 16 августа на территории республики проведено 47 исследований в городе Якутске и семи районах. <…> По результатам исследований отмечается улучшение, однако превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ установлено в двух районах по одному показателю в селе Майя Мегино-Кангаласского района - диоксид азота до 1,2 ПДК, селе Сунтар Сунтарского района - диоксид азота до 1,3 ПДК", - говорится в сообщении.

В понедельник Якутск был окутан плотным дымом, региональные власти тогда связали задымленность с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где отмечается негативная лесопожарная обстановка. 14 и 15 августа в Якутске в ходе мониторинга было выявлено превышение ПДК по некоторым показателям.