16 августа, 05:27

В Новосибирске ищут мужчину, который выстрелил в бизнесмена во дворе жилого дома

Пострадавший тяжело ранен

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении неизвестного мужчину, который применил оружие на улице в отношении другого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств особо тяжкого преступления и личности подозреваемого в его совершении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел минувшей ночью во дворе дома на улице Ипподромской в Октябрьском районе города. Неизвестный применил оружие в отношении другого гражданина.

По данным местных СМИ, киллер расстрелял бизнесмена из огнестрельного оружия, произведя восемь выстрелов. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина тяжело ранен. 

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РоссияНовосибирская область
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