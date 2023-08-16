Суд в Новосибирской области отстранил от работы участкового, сбившего шестилетнюю девочку

В отношении полицейского возбудили уголовное дело об оставлении в опасности

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области отстранил от работы участкового из города Карасука, который сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

Ранее в отношении полицейского возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. "Решением суда на время проведения предварительного следствия полицейский отстранен от занимаемой должности", - говорится в сообщении. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, мужчина сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку. После чего скрылся с места происшествия. Ребенка доставили в центральную районную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.