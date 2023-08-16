В результате пожаров в штате Гавайи погибли 106 человек

Полиция начала процесс установления личностей погибших

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 106 человек, сообщается на сайте местных властей.

"Общее число жертв составляет 106 человек", - указано в сообщении. Власти заявили, что полиция начала процесс установления личностей погибших. К настоящему моменту удалось опознать пять человек.

Ко вторнику команды спасателей смогли обыскать около трети территории, которая была охвачена пожарами. "В течение нескольких недель мы сможем установить, кто погиб. Но процесс будет очень трудным", - заявил телеканалу CNN губернатор штата Гавайи Джош Грин. Ранее он сообщил, что число погибших, вероятнее всего, будет расти.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.