В Новосибирске прокуратура потребовала закрыть филиал пансионата, где избили ветерана

В ведомстве отметили, что причиной стало нарушение противопожарной безопасности

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Прокуратура подала иск о приостановлении деятельности одного из филиалов пансионата для пожилых людей "Рэмели" в Новосибирске из-за нарушений противопожарной безопасности. Ранее в другом филиале пансионата был избит 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

"[Подача иска о приостановлении деятельности] связана с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности", - сказали в прокуратуре, уточнив, что речь идет о филиале пансионата "Рэмели" на улице Короленко.

В середине июня прокуратура начала проверку после жалоб о том, что в другом филиале пансионата на улице Инской (юридическое лицо "Гармония") был избит 98-летний ветеран Великой Отечественной войны. Позже ведомство направило иск в суд о приостановлении деятельности пансионата.