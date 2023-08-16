На Гавайях опасаются, что большинство погибших при пожарах - дети

По словам члена законодательного собрания штата Эль Кокран, итоговое число жертв может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Власти гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, опасаются, что среди жертв стихийного бедствия больше всего детей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на члена законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран.

По ее словам, итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек", причем значительная их часть может оказаться несовершеннолетними. Издание со ссылкой на данные последней переписи населения США напоминает, что несовершеннолетние составляют более четверти населения сильнее всего пострадавшего от стихии города Лахайна. Это выше среднего показателя для всей страны.

Ранее власти округа Мауи сообщили о гибели 106 человек, личности 5 погибших были установлены. Ко вторнику спасатели обыскали около трети территории, которая была охвачена пожарами. Губернатор штата Гавайи Джон Грин заявил, что число погибших, вероятнее всего, будет расти.