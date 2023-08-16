В МЧС сообщили, что в Хабаровском крае в зону паводка могут попасть 22 населенных пункта

Силы ведомства находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре и на других реках может привести к подтоплениям в 22 населенных пунктах в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По расчетам специалистов МЧС России, при условии достижения Амуром значений неблагоприятного явления и выше в зону возможного подтопления могут попасть 22 населенных пункта в 5 муниципальных образованиях края (города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Нанайский, Амурский и Комсомольский районы)", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на заместителя начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения Андрея Прокопенко уточняется, что в жилые дома вода не зайдет, однако подтопленными могут оказаться приусадебные и дачные участки, участки внутрипоселковых дорог, расположенных в низинах и пойменных местах. Всего - 996 дач, 226 приусадебных территорий и около 30 участков дорог. Силы МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Две группы спасателей продолжают дежурство в Вяземском районе и в районе имени Лазо.

Ранее гидрологи сообщали, что вода в Амуре и Уссури поднимется после сильных дождей, прошедших в Приморском крае и в Китае. В прошлые годы август с точки зрения подтоплений был самым опасным месяцем, но в этом сезоне серьезных рисков не прогнозируется. В июле-августе вода активно поднималась в южных районах края, но не достигла высоких отметок.

Вода в Амуре поднимаетсяСилы МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия

По прогнозу специалистов Хабаровского Гидрометцентра, с учетом прошедшего циклона на территории соседних регионов, а также возможных осадков, которые ожидаются в ближайшее время в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, уровень Амура у краевого центра может достигнуть отметки неблагоприятного явления (450 см). Сейчас вода у Хабаровска на отметке 353 см, за сутки прибавилось 14 см. Максимальная отметка в августе, которая может быть при худшем сценарии с учетом активной циклонической деятельности, - 500 см. В остальных населенных пунктах края уровень Амура также не достигнет опасных отметок. Так, у Комсомольска-на-Амуре по прогнозу ожидается 500-550 см. Как отметила начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева, специалисты внимательно следят за прохождением паводка на реках Уссури и Хор. Здесь с прошедшими дождями и осадками, которые может принести новый циклон "Лан", возможно повышение уровней воды.

"Обстановку можно назвать благоприятной. В отличие от соседнего Приморья у нас подобных явлений мы не ждем. <...> То есть выход воды на пойму будет, небольшие разливы с подтоплением низких мест или приусадебных участков тоже, но серьезных угроз в перспективе пока нет", - сообщила Агеева, которую процитировали в сообщении на сайте правительства края.

В настоящее время гребень сунгарийского паводка смещается на реке Амур у села Ленинское, по течению отмечаются подъемы уровней воды на 10-17 см в сутки. За последние сутки на территории Приамурья прошли дожди, местами сильные ливни с грозами. Как результат - на территории Хабаровского края в реке Уссури подъемы уровней воды составили 10-12 см в сутки. 17-18 августа в южных районах края - в Бикинском, Вяземском, имени Лазо - и на востоке ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Интенсивные подъемы уровней ждут на ряде рек в Хабаровском районе.

Правительством края организован оперативный обмен информацией с профильными ведомствами об изменении водного режима. Чтобы избежать дополнительных рисков, установлен мониторинг за наполнением и осуществлением сбросов воды на Бурейской и Зейской ГЭС, сообщил начальник отдела предупреждения ЧС краевого комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

Все профильные органы управления готовы реагировать на возможные угрозы, вызванные разливом рек. В регионе подготовлена группировка численностью 5,8 тыс. человек. При ликвидации ЧС может быть задействовано 1,7 тыс. единиц техники.