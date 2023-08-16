В Москве федцентры и больницы приняли 16 пострадавших при взрыве в Махачкале

Взрыв на АЗС в Махачкале

Им оказывают всю необходимую медпомощь

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, их эвакуировали спецбортом МЧС в федеральные центры Минздрава России и столичные больницы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы в федеральные центры Минздрава России и московские организации", - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что им оказывают всю необходимую высококвалифицированную медпомощь.