16 августа, 06:51
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Москве федцентры и больницы приняли 16 пострадавших при взрыве в Махачкале

Им оказывают всю необходимую медпомощь

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, их эвакуировали спецбортом МЧС в федеральные центры Минздрава России и столичные больницы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

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"16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале госпитализированы в федеральные центры Минздрава России и московские организации", - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что им оказывают всю необходимую высококвалифицированную медпомощь. 

Теги:
РоссияДагестанМоскваВзрыв на АЗС в Махачкале
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