16 августа, 06:45
Лесные пожары в России

На Ямале площадь природных пожаров за сутки снизилась до 1,3 тыс. га

В МЧС также сообщили о локализации двух очагов на площади 153 га

ТАСС, 16 августа. Специалисты ликвидируют пять природных пожаров на площади 1,3 тыс. га в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Два очага локализованы, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

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"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют пять очагов природных пожаров на площади 1 341 га. Локализовано два очага природных пожаров на площади 153 га", - говорится в сообщении.

В понедельник ведомство сообщало о семи природных пожарах на площади почти 1,4 тыс. га.

За время пожароопасного сезона, который ввели 10 мая, на Ямале произошли 309 природных пожаров на общей площади более 12,8 тыс. га. 8 августа ямальские власти ввели режим ЧС регионального характера на территории всего округа.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииЯмало-Ненецкий автономный округ
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