В Югре за сутки потушили 12 лесных пожаров на общей площади около 650 га

Продолжается ликвидация 11 возгораний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели за минувшие сутки потушили в Ханты-Мансийском автономном округе 12 лесных пожаров на общей площади около 650 га. Сейчас идет тушение одного ландшафтного возгорания и 10 лесных пожаров на площади 2 484,5 га, большинство - в Белоярском районе, где введен режим ЧС муниципального уровня, и Березовском районе, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"За сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на общей площади около 650 га. По состоянию на утро 16 августа идет тушение одного ландшафтного возгорания и 10 лесных пожаров на площади 2 484,51 га, в том числе 1 пожара в Белоярском районе на площади 1 700 га и 3 возгораний в Березовском районе на площади 591,01 га", - сказано в сообщении.

Во вторник в регионе велось тушение одного ландшафтного возгорания на 57 га и 19 лесных на 2 870,9 га, большинство - в Белоярском районе.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. В регионе действует особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 164 ландшафтных пожара на площади 26 812,53 га, 598 лесных пожаров на площади 58 788,66 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.