В Комсомольске-на-Амуре закрыли кладбище из-за следов медведей

В городской администрации сообщили, что поврежденные могилы будут восстановлены

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Комсомольска-на-Амуре временно закрыли кладбище из-за медведей, которые разрыли захоронения, сообщила городская администрация. В мессенджерах и местных СМИ появились кадры, на которых видны разбросанные по кладбищу останки и кости.

"Такое решение было принято после совместного обследования городского погоста специалистами управления ЖКХ администрация города, представителями УМВД, Управления охотничьего хозяйства правительства края, сотрудниками Росгвардии. <...> На кладбище Комсомольска-на-Амуре были обнаружены следы медведей и были выявлены поврежденные ими захоронения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропускаться на территорию будут только похоронные процессии.

Специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства усилили контроль за проведением захоронений. Поврежденные могилы будут восстановлены.