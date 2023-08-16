16 августа, 06:53
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

Это около 500 человек, сообщил врио губернатора Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие двух аэромобильных батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве около 500 человек отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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