Балицкий заявил, что два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

Это около 500 человек, сообщил врио губернатора Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие двух аэромобильных батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве около 500 человек отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Только что мне поступила информация, что два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций. Это порядка 500 человек", - говорится в сообщении.