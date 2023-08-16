Полиция ФРГ потребовала с экоактивистов €5 330 за проведение операций в аэропорту Берлина

В середине ноября экоактивисты объявили, что "мирно парализуют работу аэропортов" после многочисленных блокировок перекрестков и съездов с автомагистралей

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Федеральная полиция Германии требует уплаты €5 330 активистами радикального экологического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) после того, как правоохранители были задействованы в операциях против них в берлинском аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию ФРГ.

По его информации, участники движения должны оплатить проведение полицией операций в BER 8 декабря 2022 года и 5 мая 2023 года. Ранее стало известно, что полиция ФРГ требует в общей сложности €1 060 с шести экоактивистов, устроивших акцию протеста 24 ноября 2022 года.

В середине ноября экоактивисты объявили, что "мирно парализуют работу аэропортов" после многочисленных блокировок перекрестков и съездов с автомагистралей. 24 ноября они пробрались на летное поле берлинского аэропорта имени Вилли Брандта, после чего несколько человек приклеили себя к дорожному покрытию. 8 декабря экоактивисты также приклеили себя к взлетно-посадочной полосе берлинского аэропорта. В отношении трех фигурантов дела федеральная полиция вынесла обвинительные заключения и потребовала выплатить денежные средства. Двое других выразили несогласие с этим решением.

В мае экоактивисты пробрались на летное поле берлинского аэропорта и облили краской несколько находящихся там частных самолетов. В этом случае федеральная полиция намерена взыскать денежные средства с семи человек. Однако соответствующие уведомления могут быть выданы только после окончания периода слушаний.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости за проезд в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения.

Представители Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Из-за акций радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Согласно данным МВД Германии, с начала 2022 года участники движения Letzte Generation совершили 580 противоправных деяний, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности. Глава ведомства Нэнси Фезер отмечала, что "для защиты климата действия экоактивистов совершенно бесполезны". В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 тыс. дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.