В Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ

На одного из них возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством РФ, не состоявших на воинском учете, всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города. О введении в миграционные проверки "новой опции" сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одного из иностранцев возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов.