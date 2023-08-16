На Сахалине пограничники задержали двух граждан, незаконно выловивших 84 калуги

Специалисты-ихтиологи в ходе осмотра признали 37 рыб жизнеспособными и выпустили в естественную среду обитания

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пограничники задержали на Сахалине двух россиян, которые незаконно выловили 84 калуги, ущерб водным биоресурсам превысил 37 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в Охинском районе пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Задержаны два гражданина Российской Федерации, которые с использованием запрещенных орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 84 экземпляров калуги", - сообщили в ЦОС.

В ходе осмотра 37 рыб были признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. По местам жительства задержанных также обнаружены и изъяты фрагменты калуги общим весом 400 кг.

Ущерб водным биоресурсам превышает 37 млн рублей, отметили в ФСБ.

Следственным управлением СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ), статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с возможным дополнительным штрафом до 2 млн рублей.