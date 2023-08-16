16 августа, 07:16
Военная операция на Украине

В ЦИК сообщили о двух погибших в СВО членах УИК из Крыма и Карелии

В Центризбиркоме отметили, что комиссия позаботится о детях погибших Романа Завального и Александра Паршина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) - заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) №408 (Республика Крым) Роман Завальный и председатель УИК №227 (Республика Карелия) Александр Паршин - погибли в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы глубоко скорбим вместе с их родными и близкими о героически погибших в ходе СВО Романе Завальном (заместителе председателя УИК №408, Республика Крым) и Александре Паршине (председателе УИК №227, Республика Карелия)", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Для нас, так же как и для их семей, - это тяжелейшая, невосполнимая утрата. Они были молоды, самоотверженны и горячо любили Россию, достойно служа ей как в мирное время, так и на передовой", - сообщили в Центризбиркоме, добавив, что у обоих бойцов остались дети, комиссия позаботится о них.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в зоне СВО погибли председатель территориальной избирательной комиссии из Приморского края, а также председатели УИК из Санкт-Петербурга и Забайкалья. По словам Памфиловой, комиссия не оставляет семьи погибших и помогает им совместно с другими ведомствами. 

Теги:
РоссияКарелияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация