В ЦИК сообщили о двух погибших в СВО членах УИК из Крыма и Карелии

В Центризбиркоме отметили, что комиссия позаботится о детях погибших Романа Завального и Александра Паршина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) - заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) №408 (Республика Крым) Роман Завальный и председатель УИК №227 (Республика Карелия) Александр Паршин - погибли в ходе СВО. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома РФ.

"Мы глубоко скорбим вместе с их родными и близкими о героически погибших в ходе СВО Романе Завальном (заместителе председателя УИК №408, Республика Крым) и Александре Паршине (председателе УИК №227, Республика Карелия)", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"Для нас, так же как и для их семей, - это тяжелейшая, невосполнимая утрата. Они были молоды, самоотверженны и горячо любили Россию, достойно служа ей как в мирное время, так и на передовой", - сообщили в Центризбиркоме, добавив, что у обоих бойцов остались дети, комиссия позаботится о них.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что в зоне СВО погибли председатель территориальной избирательной комиссии из Приморского края, а также председатели УИК из Санкт-Петербурга и Забайкалья. По словам Памфиловой, комиссия не оставляет семьи погибших и помогает им совместно с другими ведомствами.