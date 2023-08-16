В Мьянме при сходе оползня на нефритовую шахту погиб 31 человек

Еще 8 человек числятся пропавшими без вести, сообщает AFP

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили 31 погибшего на месте схода оползня на нефритовую шахту в Мьянме, еще 8 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство AFP.

Инцидент произошел 13 августа в провинции Качин на севере страны. В Мьянме сейчас в самом разгаре сезон дождей. Все работы по добыче этого минерала прекращаются в это время года из-за угрозы обрушения грунта. Тем не менее местные жители, рискуя жизнью, ведут нелегальную добычу нефрита.

В 2020 году в штате Качин в результате схода оползня во время работ на нефритовом руднике погибли более 170 человек. При таких же обстоятельствах в 2021 году более сотни человек пропали без вести.