16 августа, 07:21

В Воронежской области женщина пострадала от взрыва баллона с газом в дачном доме

Также повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль

ТАСС, 16 августа. Взрыв газового баллона произошел в ночь на 16 августа в дачном доме в деревне Писаревка Рамонского района Воронежской области, женщина получила ожоги. Также поврежден легковой автомобиль, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В дачном доме [площадью 20 кв. м] произошло возгорание, предположительно, из-за замыкания проводки. Внутри находился газовый баллон, который взорвался", - пояснили в пресс-службе.

Женщина, находившаяся рядом с домом, получила легкие ожоги, от госпитализации отказалась. Также повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
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