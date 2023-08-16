В ДНР сообщили об обнаружении у ТРЦ боевой части кассетного боеприпаса ВСУ

Снаряд нашли на остановке у торгово-развлекательного центра "Донецк Сити"

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Боевая часть украинского кассетного боеприпаса обнаружена в Донецке на остановке возле торгово-развлекательного центра "Донецк Сити". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"На остановке возле ТРЦ "Донецк Сити" обнаружен боеприпас из снаряда кассетного типа, который, предположительно, был выпущен ранее украинскими фашистами", - написал Кулемзин в своем Telgram-канале.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за прошедшие сутки Донецк 29 раз подвергся обстрелам со стороны украинской армии. По городу выпустили 85 снарядов из артиллерии калибра 155 мм, в числе которых 17 кассетных боеприпасов.