МВД пресекло деятельность группировки, сбывавшей марихуану через закладки в метро Москвы

Предполагаемый организатор и четверо участников группировки заключены под стражу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Москве деятельность преступной группировки, участники которой делали закладки с наркотиками в столичном метрополитене. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали полный цикл по выращиванию наркосодержащих растений, обработке и фасовке полученного сырья, а также сбыт марихуаны через тайники-закладки, в том числе на станциях Московского метрополитена", - сказала она. По ее словам, с этой целью были арендованы две квартиры - на улице Фабрициуса и в проезде Досфлота, которые сообщники оборудовали культивационными палатками с климатической системой очистки воздуха и автоматическим водоснабжением.

"В ходе обысков обнаружено лабораторное оборудование, два сушильных аппарата, около 200 литров химических реагентов, а также банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Из незаконного оборота изъято более 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли, а также 1,4 кг фрагментов наркосодержащего растения. Следователем управления УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ", - сказала Волк.

Предполагаемый организатор и четверо участников группировки заключены под стражу. В отношении еще одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.