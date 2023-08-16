Парк "Зарядье" в Москве закрыли из-за сообщения о неопознанном устройстве

Работники и посетители эвакуированы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" временно не работает из-за информации о неопознанном устройстве, работники и посетители эвакуированы. Об этом сообщается на сайте парка.

"Уважаемые гости! Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы. Работает кинологическая служба", - говорится в сообщении.

Парк "Зарядье" был закрыт для посетителей непродолжительное время вечером 15 августа. Сообщалось, что доступ на территорию парка временно запрещен в связи с информацией о нахождении неопознанного устройства.