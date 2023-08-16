В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

По словам мэра города Алексея Кулемзина, ранение получил сотрудник ООО "Горняк-2015"

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина ранен в Кировском районе Донецка в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО "Горняк-2015", - написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также информировал о еще одном пострадавшем в результате вчерашних обстрелов Донецка со стороны украинской армии. Ранее сообщалось о троих раненых.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.