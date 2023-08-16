В Махачкале восстановили энергоснабжение домов, в которых были скачки напряжения в сети

В пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона сообщили, что часть зданий попадают в график плановых перерывов электроснабжения

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение в домах потребителей, которые пожаловались накануне на скачки напряжение в сети в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики и тарифов Дагестана.

"Электроснабжение восстановлено. Однако часть домов попадают в график плановых перерывов электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее в городской администрации сообщали, что жильцы нескольких домов, которые перекрыли участок дороги во вторник вечером, жаловались на скачки напряжения в домах.

Сильная жара в Дагестане в августе привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным компании "Россети", оборудование оказалось перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям, также очень высок его износ. Как пояснил главный инженер электросетевого холдинга Евгений Ляпунов, который с 9 августа работает в регионе, в совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям.

В связи с превышением расчетных нагрузок в регионе введены плановые веерные отключения, график которых ежедневно публикуется в Telegram-канале Минэнерго региона.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.