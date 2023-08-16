В Волгодонске суд оштрафовал жителя за проукраинские лозунги при праздновании Дня России

Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Волгодонский суд Ростовской области оштрафовал местного жителя за выкрикивание лозунгов националистических украинских объединений во время автопробега в День России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации <…>, признан житель Волгодонска Николай Закроев. Волгодонским судом Ростовской области ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во время автопробега в июне 2023 года, посвященного празднованию Дня России, фигурант публично выкрикивал лозунг националистических украинских объединений, снимал это на мобильный телефона и опубликовал в соцсетях.