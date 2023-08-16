В Приморье число отключенных из-за паводка подстанций снизилось почти в шесть раз

В пресс-службе ДРСК сообщили, что в пик паводка было подтоплено 198 трансформаторных подстанций, 15 фидеров и 2 подстанции 110 кВ

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Число трансформаторных подстанций, отключенных в Приморье из-за подтоплений, снизилось почти в шесть раз - до 35, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Энергетики отмечают, что в пик паводка в зоне ответственности компании было подтоплено 198 трансформаторных подстанций, 15 фидеров напряжением 6/10 кВ, а также 2 подстанции 110 кВ Студгородок и 35 кВ Мелькомбинат в г. Уссурийск. Суммарная мощность погашенных потребителей составляла 12,24 МВт. На момент 12:00 часов (5:00 мск) 16 августа количество отключенных ТП снизилось со 198 до 35 штук, количество отключенных фидеров с 15 до 2 штук, высоковольтных подстанций с 2 до 1. Суммарная мощность погашенных потребителей снизилась на 10,3 МВт и сейчас составляет 1,94 МВт", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сильнее всего пострадала подстанция Студгородок в Уссурийске. Из-за подъема уровня воды до отметки 2 м, которая держалась на территории подстанции практически четыре дня, с 12 до 15 августа, здесь было затоплено все основное электрооборудование, включая силовые трансформаторы, силовые выключатели, распределительные устройства, приборы релейной защиты и автоматики. После схода воды, вечером 15 августа, специалисты сразу же приступили к осмотру подстанции и обнаружили, что ситуация осложнена разливом нефтепродуктов, которые затронули микрорайон Семь ветров в Уссурийске.

"Энергетики обратились за помощью в МЧС для ликвидации мазутных пятен на территории и оборудовании подстанции. В настоящий момент осмотр энергообъекта продолжается, специалисты ждут прибытия пожарного расчёта для отчистки подстанции от мазута, но заезды к подстанции на автотранспорте пока все так же затруднены. Основная часть нагрузки переведена по сети АО "Уссурийск-электросеть", - сообщили в пресс-службе.

Повреждения энергообъектов зафиксированы и в Октябрьском муниципальном округе. В районе села Синельниково-2 на двух линиях, отходящих от подстанции Покровка, энергетики обнаружили порядка 10 смытых опор. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершаются в районе сел Новогеоргиевка, Полтавка, Константиновка, где ранее также были зафиксированы подмывы и падения опор. Электроснабжение большей части потребителей в этих населенных пунктах осуществляется от дизель-генераторных установок. После завершения работ будет произведена оценка ущерба энергообъектам, нанесенного стихией.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Между тем седьмой в этом году тайфун "Лан" уже вечером в среду начнет оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае, в регионе уже снова начались сильные дожди. В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан" интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края.