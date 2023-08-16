В Алтайском крае автобус столкнулся с грузовиком

Есть пострадавшие

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в городе Бийске Алтайского края. Есть пострадавшие, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"В городе Бийске <…> водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем MAN, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автобусом "ПАЗ-4234" под управлением водителя 1981 года рождения, осуществлявшим перевозку пассажиров по городскому маршруту №22", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. В ведомстве сообщили, что в автобусе в момент ДТП находились 20 человек, количество обратившихся за медицинской помощью уточняется.