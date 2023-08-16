Суд отклонил кассационную жалобу на приговор экс-представителю "Аэрофлота"

Дмитрия Федоткина приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему представителю компании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрию Федоткину, осужденному на 13 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд признал Федоткина виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем содержались секретные материалы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения, после чего он вступил в силу.

Федоткина признали виновным в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. Вину в инкриминируемом преступлении на стадии предварительного следствия он отрицал, а его близкие заявили, что не понимают сути обвинений в его адрес. Он был арестован Лефортовским судом Москвы 11 ноября 2020 года.

Источник ТАСС подтвердил ранее агентству, что Федоткин является представителем авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне. В пресс-службе "Аэрофлота" не подтверждали, но и не опровергали агентству эту информацию.