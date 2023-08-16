В Приморье в результате паводка погиб мужчина

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате паводка в селе Борисовка в Приморье, сообщила прокуратура края в своем Telegram-канале.

"Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту гибели мужчины в селе Борисовка. В полицию поступило сообщение о том, что 12 августа на территории села Борисовка в результате паводка мужчина 1997 года рождения пропал под водой. <...> Сегодня по результатам работы следственно-оперативной группы на открытом участке местности в селе Борисовка обнаружено тело мужчины, проводится опознание личности погибшего", - говорится в сообщении.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные.