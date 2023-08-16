СМИ: число погибших в результате проливных дождей в Индии достигло 66

Ливни привели к сходу оползней и разрушению домов

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей 66 человек погибли в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии. Об этом в среду сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось не менее чем о 50 погибших. На северные штаты Индии Химчал-Прадеш и Уттаракханд в воскресенье и понедельник обрушились мощные дожди. Они привели к сходу оползней и разрушению домов.

Больше всего погибших в штате Химачал-Прадеш, по состоянию на среду известно о 60 погибших в этом регионе. В столице штата Шимла из-за обильных осадков частично разрушился храм, погибли 12 человек. Всего в городе в результате удара стихии погибли около 20 человек. В соседнем штате Уттаракханд жертвами непогоды стали не менее шести человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Из-за обильных осадков в обоих штатах закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.

Как сообщает газета The Pioneer, спасатели обнаружили под завалами в районах Саммер-Хилл и Кришна-Нагар тела 20 погибших при обрушении индуистского храма и других домов. Под завалами остаются еще по меньшей мере 10 человек, их поиск продолжается. В среду из-за сильных ливней в Химачал-Прадеше были закрыты все учебные заведения.

Главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху заявил, что увеличение почти на 157% количества осадков за последние несколько дней привело к значительному экономическому ущербу. Администрация Химачал-Прадеша призвала правительство Индии объявить штат зоной чрезвычайного бедствия и предоставить срочную помощь для ликвидации последствий удара стихии.