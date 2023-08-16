В Калмыкии возбудили дело в отношении лидера и 12 участников АУЕ, готовивших нападения

По данным следствия, в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек

ЭЛИСТА, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Калмыкии в отношении лидера и 12 активных участников запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), готовивших нападения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, ранее судимый житель Элисты, являясь приверженцем действующего на территории республики незаконного общественного объединения АУЕ, привлек к участию в преступной деятельности лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия. По данным следствия, в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек. Возбуждено уголовное дело в отношении лидера и 12 наиболее активных участников группировки", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность лидеров группировки пресечена сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастные лица. В ходе следствия будут также проверены факты организации поборов в отношении несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений, а также субъектов предпринимательской деятельности.

По данным МВД по Республике Калмыкия, в ходе обысков, проведенных на территории Элисты, Целинного района Калмыкии, Ростовской и Московской областях, по местам жительства фигурантов были обнаружены и изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.