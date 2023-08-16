В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ за сутки погиб один человек

Двое пострадали

БЕЛГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 100 боеприпасов, было совершено несколько атак беспилотниками. В результате один человек погиб, двое пострадали, также повреждены три дома, два автомобиля и два гаража, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано шесть прилетов. К большому горю, есть один погибший - у мужчины были обширные кровопотери, осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы ребер. Врачи пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - написал губернатор.

Также, по уточненным данным, есть двое пострадавших. "Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Еще один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - отметил Гладков.

Кроме того, в Новой Таволжанке 15 августа осколками снарядов были повреждены фасады двух частных домовладений и один автомобиль. На подлете к Шебекину системой ПВО сбит беспилотник противника. "В результате падения фрагментов есть повреждения в одном частном домовладении. Также поврежден один автомобиль, и в двух гаражах пробита кровля. По селу Муром выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков - два, по МАПП "Шебекино" - три минометных снаряда", - написал губернатор.

В Белгородском районе по селу Журавлевка во вторник было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка - четыре артиллерийских снаряда. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор - зафиксировано 22 гранатометных выстрела. По селу Нехотеевка противник выпустил 10 артиллерийских снарядов и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки - установлено семь прилетов. В Волоконовском районе по окраине хутора Старого было выпущено два минометных снаряда, в Грайворонском округе под обстрел попало село Почаево - зафиксирован один прилет. "По окраине села Сподарюшино выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка - по 2 минометных снаряда", - добавил Гладков.