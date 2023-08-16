Суд ДНР приговорил к 21 году колонии бойца теробороны ВСУ за убийство жителя Мариуполя

Виталию Миненко было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 21 году лишения свободы стрелка войсковой части А-7037 территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Миненко за убийство жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

"Установлено, что 30 марта 2022 года Миненко во время наблюдения за обстановкой в Мариуполе обнаружил на одной из улиц города безоружного, не участвующего в вооруженном конфликте, мирного жителя. Испытывая неприязнь к местному населению, Миненко произвел по мужчине несколько выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений гражданин скончался на месте", - добавили в ГВП.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.