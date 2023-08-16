Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ

Сумма для физических лиц при однократном совершении составит до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тыс., для юридических лиц - до 300 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тыс. рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наша законодательная инициатива, поддержанная комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тыс., и для юридических лиц - до 300 тыс. [рублей]", - сказал Константинов.

Спикер добавил, что при повторном нарушении документ предусматривает увеличение штрафа.

"Ситуация эта, мне кажется, давно назрела. Потому что весь объем информации, которой они [Вооруженные силы Украины] питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит", - подчеркнул Константинов.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что власти Крыма подготовят предложения по ужесточению на федеральном уровне ответственности за публикацию в интернете фотографий и видео с расположением и работой военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак со стороны ВСУ.