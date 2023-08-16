Прокуратура Приморья сообщила, что в Уссурийске на затопленной котельной хранился мазут

Представители надзорного ведомства дадут оценку масштабам загрязнения подтопленной территории нефтепродуктами

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Цистерна с топочным мазутом находилась на территории котельной во время затопления микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Предварительно установлено, что в подземной емкости на территории котельной микрорайона "Семь ветров" хранился топочный мазут", - говорится в сообщении.

Выводы сделаны во время посещения района уссурийским городским прокурором Дмитрием Денишем совместно с Владивостокским межрайонным природоохранным прокурором Романом Стеблянских, специалистами Росприроднадзора и Ростехнадзора. В рамках проверки с привлечением специалистов представители надзорного ведомства дадут оценку масштабам загрязнения подтопленной территории нефтепродуктами, примут меры к установлению очага их распространения и минимизации экологических последствий разлива.

"В настоящее время Уссурийская городская прокуратура оказывает необходимое содействие коллегам из природоохранной прокуратуры, а также прибывшим специалистам профильных ведомств", - отмечается в релизе.

Ранее администрация Уссурийска сообщала, что в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов. Первоначальной причиной назывались емкости с нефтепродуктами в частных гаражах.