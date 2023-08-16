16 августа, 08:39
Военная операция на Украине

В Донецке после обстрела ВСУ без электричества остались 6,4 тыс. абонентов

Обесточено 43 трансформаторных подстанции, сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в результате без электроэнергии остались 6,4 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.

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"В 09:48 (мск), в результате очередного обстрела Донецка, обесточено 43 трансформаторных подстанции, 6,4 тыс. бытовых абонентов в Киевском и Куйбышевском районах города", - говорится в сообщении.

Восстановление будет завершено, когда позволит обстановка с обстрелами.

Как сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток Куйбышевский район города подвергался обстрелам со стороны ВСУ шесть раз, Киевский - дважды. Применялись снаряды ствольной артиллерии калибром 155 мм. 

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