В Югре рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на нефтегазовом месторождении

Ночью умер один из пострадавших, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в Югре. Количество погибших выросло до двух. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения региона.

"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что состояние пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. "Лечение организовано совместно со специалистами федерального ожогового центра ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского" Минздрава России", - добавили в депздраве.

Вечером 14 августа на Талинском месторождении в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате, по последним данным, двое погибли, пятеро доставлены в больницы региона. Окружная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. По данным ГУ МЧС РФ по Югре, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники на площади около 100 кв. м.