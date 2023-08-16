В Ленобласти нашли новорожденного ребенка в мусорном пакете на участке в СНТ

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство новорожденного младенца в городе Пикалево Ленинградской области. Ребенка накануне обнаружила завернутым в мусорный пакет на садовом участке местная жительница, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В кустах на садовом участке в СНТ "Металлург-2" города Пикалево Бокситогорского района обнаружен новорожденный мальчик, который был завернут в футболку и помещен в мусорный пакет. Обнаружившая его местная жительница сообщила о случившемся в правоохранительные органы. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного)", - говорится в сообщении.

Младенец сейчас находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет. Обстоятельства случившегося выясняются, родителей ребенка устанавливают.