16 августа, 08:47

В Ленобласти нашли новорожденного ребенка в мусорном пакете на участке в СНТ

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство новорожденного младенца в городе Пикалево Ленинградской области. Ребенка накануне обнаружила завернутым в мусорный пакет на садовом участке местная жительница, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В кустах на садовом участке в СНТ "Металлург-2" города Пикалево Бокситогорского района обнаружен новорожденный мальчик, который был завернут в футболку и помещен в мусорный пакет. Обнаружившая его местная жительница сообщила о случившемся в правоохранительные органы. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденного)", - говорится в сообщении.

Младенец сейчас находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет. Обстоятельства случившегося выясняются, родителей ребенка устанавливают. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация